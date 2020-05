1









Da una parte la decisione finale sulla ripresa del campionato, dall’altra il nodo diritti tv. Il fronte resta sempre il pagamento dell’ultima tranche di quest’anno, prevista per inizio maggio ma che i broadcaster fanno fatica a versare. Anzi, alcuni neanche ci pensano Lo scontro si è sposato addirittura in tribunale, tanto che la Lega ha depositato il decreto ingiuntivo nei confronti di Sky. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se Dazn e Img hanno proposto pagamenti dilazioni nel tempo – su cui Lega e club penseranno – Sky ha mantenuto una posizione più agguerrita e aggressiva. La tv ha sempre preteso uno sconto sulla sesta rata, richiesta ritenuta irricevibile dai club che sono passati alle vie legali.