Il pagamento dell’ultima rata dei diritti tv ha messo in conflitto Lega e broadcaster, sottolineando come sia un tema di rilevanza primaria per le finanze dei club. E per il prossimo banda, si prospetterebbe una rivoluzione. Come riporta il Fatto Quotidiano, la cosiddetta “Era Sky” potrebbe finire. Innanzitutto, perché nessuna emittente televisiva può partecipare ad un bando se ha contenziosi legali in atto con la Lega, situazione che coinvolge Sky essendo in causa per il pagamento dell’ultima tranche dei diritti televisivi. Inoltre, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che vieta l’esclusiva a Sky sull’online, costringendola ad un’offerta al ribasso. Questo contesto potrebbe favorire l’apertura della Lega a nuovi investitori esteri, come CVC Capital e Bain Capital.