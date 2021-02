La giornata di oggi è importantissima per i diritti tv del prossimo triennio 2021-2024. L'assemblea di Lega Serie A in programma oggi è appena iniziata, ci sono i rappresentati di tutte le società ma potrebbe esserci un ulteriore rinvio. Al momento, la miglior offerta a livello economico è quella di Dazn, ma i club vogliono avere più garanzie sulla trasmissione del campionato interamente in streaming, come sarebbe su questa piattaforma.