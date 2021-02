Parola di Andrea, che ha commentato così l'esito dell'Assemblea che si riunirà di nuovo giovedì per una decisione definitiva. L'offerta di Dazn in materia di diritti tv piace e convince il presidente della Juventus, che in qualità di numero uno bianconero e di presidente dell'Eca ha sempre un occhio molto attento alla questione economica. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il piano stilato da Dazn - 840 milioni di euro annui per il pacchetto delle 7 gare di Serie A dal 2021 al 2024 ( I DETTAGLI ) - piace alla Juve, ma anche a Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina e Torino.