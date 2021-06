Sarà un'estate rovente sul fronte dei diritti tv. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, Tim si prepara a presentare sul mercato un'offerta particolarmente aggressiva, l'obiettivo è quello di usare la Serie A - la cui esclusiva si è aggiudicata in partnership con Dazn - per diffondere il set top box di Tim Vision e la linea fissa per la trasmissione dei dati. L'offerta di Tim darebbe la possibilità di vedere tutta la Serie A, la Champions League (escluse le migliori 16 partite del mercoledì, esclusiva Amazon) e le Olimpiadi a 19.99 euro al mese sulla piattaforma Tim Vision.

GUERRA TRA BROADCASTER - Sky ha risposto con un ricorso all'antitrust: "Tim, retailer dominante nella banda larga, ha stipulato un accordo illegittimo di esclusiva con Dazn. Questo accordo preclude all'Ott la possibilità di distribuire la Serie A attraverso altri operatori". La risposta di Tim: "L'Agcom ha accertato più volte che Sky è un soggetto dominante nel settore della pay tv detenendo una quota di mercato pari a circa l'80 per cento. Tim continuerà a distribuire i contenuti sportivi, con qualunque altro editore interessato alla valorizzazione dei contenuti attraverso la piattaforma TimVision"