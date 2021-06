L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM - ha ufficializzato un Atto d'indirizzo con il quale chiedi spiegazioni a Dazn, broadcaster che si è aggiudicato i diritti tv della Serie A per i prossimi 3 anni. Un atto che intende indagare sulla sostenibilità della rete e sui possibili disservizi per i clienti. Il presidente Giacomo Lasorella ha dichiarato: "Il provvedimento di oggi è importante per più aspetti. Il primo è quello di garantire a tutti i cittadini una rete affidabile e veloce anche in presenza di eventi mediatici importanti. Così facendo, tuteliamo anche gli abbonati di Dazn e, nello stesso tempo affermiamo il principio che le piattaforme non possono sottrarsi agli impegni derivanti dalla tenuta complessiva del sistema".