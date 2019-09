Secondo quanto riportato da Transfermarkt, la Premier League domina la classifica dei guadagni dei club europei dai diritti TV. Il campionato britannico ha infatti totalizzato 2,45 miliardi di sterline nell'ultima stagione; di questi, 863 milioni sono arrivati dalla cessione dei diritti di trasmissione all'estero. E la Serie A? Nell'ultimo trienni pattuito (termine 2021) è stata raggiunta quota 1,4 miliardi di euro.



LE SQUADRE - Barcellona e Real Madrid dominano con 146 e 140 milioni di incassi totali: non ci sono italiane nella top 10, per evidenti 'demeriti' del campionato. Prima delle spagnole, chiaramente le inglesi: Liverpool 171 milioni davanti al City e il Chelsea (164 milioni). In Italia, comunque, la Juve comanda a 85 milioni di euro, davanti a Inter (84), Milan e Napoli a 77.