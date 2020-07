E' una settimana cruciale per la Serie A. Non solo perché in otto giorni la Juventus potrebbe dare la stoccata decisiva per lo scudetto, ma perché nei prossimi giorni è attesa la svolta finale per i diritti tv. Entro venerdì il presidente di Lega Dal Pino, affiancato da Lazard come advisor finanziario, attende la presentazione di offerte vincolante da parte dei fondi interessati alla creazione di una media company. Ma proprio l'ingresso in scena dei fondi (in corsa Cvc, Bain, Advent, Tpg, Apollo e General Atlantic), sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera,cambia lo scenario per i diritti del triennio 2021-2024: se il bando, si legge, non garantirà i minimi richiesti, le società percorreranno la strada del canale di Lega, ma anche la realizzazione di questo progetto divide i club.