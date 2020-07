Stando a quanto riporta Ansa, oggi è andato in scena a Roma il pranzo di Lega tra i presidenti dei club di Serie A per discutere la questione diritti tv. Nell’occasione, è emersa la posizione di Aurelio De Laurentiis, che da tempo sostiene una strategia di autonomia qualora Sky e gli altri broadcaster non presentassero un’offerta ritenuta consona per il triennio 2021-2024. L’idea del numero uno del Napoli, che non trova il consenso totale tra i suoi pari, si basa sul rendere autonoma la Lega, concependola come editore di una casa in grado di produrre autonomamente diversi contenuti (dirette delle partite e altri format), per poi metterli sul mercato, sia italiano che estero. Il progetto verrebbe finanziato da fondi di investimento (in queste settimane si stanno facendo avanti), che entro venerdì devono presentare le loro offerte, al vaglio nella prossima assemblea di Lega fissata per il 30 luglio.