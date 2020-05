I club di Serie A non fanno marcia indietro sulla questione legata ai diritti tv. 18 squadre su 20 (solo Bologna e Sassuolo si sono astenuti) hanno votato sull’atteggiamento da intraprendere contro i licenziatari nel caso in cui non versassero l’ultima rata, prevista da accordi agli inizi di maggio. Per fare chiarezza, Sky, Dazn e Img non hanno ancora pagato l’ultima tranche per i diritti in quanto il campionato non è ancora ripreso e dunque non possono trasmettere il prodotto per cui pagano, inoltre, se la Serie A dovesse riprendere, vorrebbero chiedere uno sconto. I club non ne vogliono sapere, forti del fatto che negli accordi non esiste una clausola che preveda ‘cause di forza maggiore’ (il coronavirus), per questo hanno pensato a come contrastare l’opposizione dei broadcaster: come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno concesso ancora qualche giorno per procedere al saldo. Questo è da intendersi come un ultimatum, infatti in caso contrario le società passeranno alle vie legali.



LE DATE – Domani la riunione tra licenziatari dei diritti tv e l’ad della Lega Luigi De Siervo, lunedì la procedura dell’eventuale diffida, poi 5 giorni per permettergli di versare l’ultima rata. Se così non sarà, seguiranno i decreti ingiuntivi