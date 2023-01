Ammonta a quasi 1.427 milioni di euro la cifra distribuita dallaspagnola ai propri club, per il 2021-22, grazie ai ricavi da. Come scrive Calcio e Finanza, il dato è nettamente superiore a quello fatto registrare dalle società diper la stessa stagione calcistica, considerando che qui si parla di poco più di. Sehanno quindi messo insieme oltre 450 milioni– le tre che hanno guadagnato di più nel massimo campionato italiano – si fermano a circa 240 milioni di euro: per i bianconeri, in particolare, il totale ammonta a, pressoché la stessa somma percepita dai rossoneri.