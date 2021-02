La questione dei diritti audiovisivi (comunemente ma impropriamente detti "diritti tv") della Serie A per il prossimo triennio continua a preoccupare gli appassionati di calcio, e quindi i tifosi della Juventus, desiderosi di capire come potrannao continuare a vedere le partite della loro squadra. La notizia emersa oggi sul Sole 24 Ore è che l'asse Sky-Eleven Sports, con quest'ultimo operatore candidato a realizzare il canale della lega, ha offerto in totale 860 milioni di euro (750 di Sky + 110 di Eleven Sports) che supererebbe gli 840 dell'offerta Dazn-Tim.