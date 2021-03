Nella giornata di ieri, dopo l'ufficializzazione dell'acquisizione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, appassionati e tifosi hanno cominciato a condividere i propri dubbi intorno alla scelta di Dazn. Quasi a voler rispondere a questi primi dubbi, è intervenuta a l'Ansa l'amministratrice delegata dell'emittente, Veronica Diquattro: "Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale. È una svolta epocale. Prima di fine campionato comunicheremo le nuove offerte". Sempre all'Ansa, l'ad ha aggiunto che l'offerta dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 euro.

ALTRE INFO UTILI - Come spiega poi la Gazzetta dello Sport, Dazn sarà visibile su smart tv, computer, tablet, smartphone e consolle di gioco. Si potranno associare fino a 6 dispositivi e fruire di Dazn su un massimo di due contemporaneamente. Per guardare le partite con buona qualità sarà sufficiente una connessione da 8 megabit per secondo. Infine, il calendario del campionato non avrà variazioni negli orari delle giornate: si giocherà sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45, la domenica alle 12.30, tre partite alle 15, una alle 18 e una alle 20.45, e il match del lunedì alle 20.45.