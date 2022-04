Come racconta Calcio e Finanza, la Juve dovrebbe essere terza a fine anno per l'incasso dai diritti tv: la cifra dovrebbe arrivare a fine stagione ed è una fetta dei 940 milioni di euro stanziati per guardare il calcio in Italia. Il 50 per cento (circa 470 milioni) viene diviso in parti uguali tra tutti i club partecipanti al campionato. Il 15 per cento (140 milioni) sulla base dei punti conquistati in campionato; il 10 per cento in base ai risultati conquistati negli ultimi cinque anni. Il 5 per cento viene poi redistribuito in base ai risultati storici.



Alla Juve così andrebbero 66,6 milioni di euro.