Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea d'urgenza della Lega Serie A per discutere dei due argomenti più caldi e delicati del momento: le eventuali conseguenze del progetto SuperLega e la questione dei diritti audiovisivi (comunemente definiti "diritti tv").



A spiegarlo è Calciomercato.com: "Riunione convocata anche in seguito alla lettera degli 11 club (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) per analizzare 'i gravi atti posti in essere da Juventus, Milan e Inter'. Per quanto riguarda i diritti tv, il 3 maggio è scaduto il termine per presentare le offerte per il pacchetto 2, quello che consente di trasmettere ogni giornata tre partite di campionato (l'anticipo del sabato sera, quello di domenica all'ora di pranzo e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn.

Sky è l'unica ad aver presentato un'offerta: la proposta in busta non sarà più alta di quella da 87,5 milioni di media all'anno (per il triennio) che le società avevano già rifiutato. Possibile un nuovo bando, magari con la possibilità di una gara in chiaro che possa interessare a Mediaset".