Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ci sono alcune misure che la Lega Serie A chiederà al Governo per ripartire dopo l'emergenza coronavirus: "Una delle proposte riguarda la cancellazione del bando pubblicitario imposto alle società di scommesse: porterebbe alla revisione del decreto Dignità, nella parte in cui vieta le sponsorizzazioni alle imprese del betting, in vigore dall’estate scorsa - scrive la Rosea -. Oltre alla liberatoria per le scommesse, si lavora ad altre possibili modifiche. I diritti televisivi sono uno degli argomenti principali come maggiore fonte di incasso dei club: sono regolati in base alla legge Melandri (che disciplina la suddivisione tra i club di A) nella quale si vorrebbero inserire dei cambiamenti. Oggi i pacchetti di vendita sono relativi a un triennio, il prossimo 2021-2024: un’idea potrebbe essere rivedere la forbice temporale".