In attesa di capire a chi verranno assegnati i diritti tv per il triennio 2021-2024, continua la guerra tra Sky e Dazn. Dopo la lettera inviata da Sky a tutti i 20 club di Serie A nella quale ha spiegato che è pronto a confermare la stessa offerta dopo la scadenza a fine mese, ecco pronta la risposta di Dazn attraverso una lettera indirizzata alla Lega Serie A: "Dazn esprime forti preoccupazioni relative al corretto svolgimento della gara per l'assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio - riporta l'Ansa - Il tentativo di Sky, laddove non gestito rapidamente e fermamente, rischia di minare irreparabilmente l'integrità della gara per i diritti tv, danneggiando la Lega Serie A e le relative società sportive. Un simile tentativo avrebbe l'effetto di alterare, distorcere, influenzare o sovvertire lo svolgimento della procedura di gara. Dazn si riserva di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, innanzi a ogni sede competente, ove sia necessario esaminare la conformità dei comportamenti tenuti in sede di gara dalle parti interessate".