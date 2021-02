Sarà una settimana molto importante per le sorti del calcio italiano quella che prenderà il via domani e che in agenda ha già un appuntamento che può essere decisivo per l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. E' slittata al pomeriggio - prima convocazione alle 15.30 e seconda alle 17.30 - l'assemblea della Lega Serie A in videoconferenza nella quale verranno analizzate le proposte fatte pervenire da Dazn e Sky: una partita che resta aperta ma che al momento vede in vantaggio la piattaforma streaming del gruppo Perform.