La Lega Serie A ha rifiutato anche l’ultima offerta presentata per i diritti TV del quinquennio 2024-2029. Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport. La proposta era di 890 milioni di euro, suddivisi tra i 690 di DAZN per 10 partite e i 200 di Sky per 3 match. Nuovo appuntamento a settembre.