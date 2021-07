"Abbiamo appreso stamattina dell'apertura dell'istruttoria sull'accordo con Tim. Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato". ​Lo ha detto Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di, come riportato dall'ANSA. Durante l'evento di presentazione del nuovo team di Dazn per la prossima stagione, Diquattro ha aggiunto: "L'obiettivo di Dazn è soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di fruizione agli appassionati".