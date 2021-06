Un terremoto. Questo ha rappresentato la corsa ai diritti tv della Seria A e la vittoria di Dazn su Sky.Un terremoto che sta avendo conseguenze importanti e che influirà anche sugli abbonamenti che gli appassionati sottoscriveranno per la prossima stagione calcistica. Sky, per non perdere la propria base di clienti, si appresta a presentare un'offerta clamorosa, per quel che riguarda il pacchetto calcio. Secondo quanto riporta Milano Finanza, infatti, dall'1 ottobre il pacchetto calcio costerà 5 euro. Chi, invece, vorrà modificare il proprio contratto, potrà farlo senza incorrere in penali.