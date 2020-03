Diritti tv, come cambia la partita? Parecchio. Innanzitutto, in questi giorni ci sono stati contatti con Sky e DAZN: lo stop al campionato ha avuto un impatto pesante per tutti, ma soprattutto per loro. La maggior parte dei club basa i ricavi su quanto garantiscono le tv, che a loro volta hanno perso abbonamenti e soprattutto pubblicità. Spazi commerciali che perdono totalmente valore. Per questo, ci sarà un'accelerazione per i bandi. I prossimi giorni serviranno per capire questa storia: la Serie A si trova costretta a farlo, e già ieri la riunione ha dato qualche indicazione. Staremo a vedere anche cos'accadrà con Mediapro.