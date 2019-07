"Speriamo di avere tutti match delle squadre italiane" ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi dopo l'acquisizione dei diritti per una partita in chiaro della prossima edizione della Champions League sulle reti Mediaset. Come riporta Tuttosport, infatti, l'investimento fatto dall'emittente di Cologno Monzese, la riuscita dell'investimento passa anche dall'audience, motivo per cui a Mediaset faranno il "tifo" per le italiane: la Juve, parte in pole.