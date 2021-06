Ad un paio di mesi dall'inizio della Serie A può cambiare tutto, non tanto in termini di diritti tv quanto di accessibilità alle partite in tv. Secondo quanto riporta questa sera Il Sole 24 Ore, infatti, Sky avrebbe fatto una maxi offerta da 500 milioni di euro a Dazn. L'obiettivo sarebbe quello di poter mettere a disposizione dei clienti Sky Q l'app di Dazn. In questo modo, chi è in possesso di Sky Q potrebbe guardare tutte le partite della Serie A, comprese proprio quelle acquistate in esclusiva da Dazn. Un passo indietro del colosso di casa Comcast che, dopo aver provato a far la guerra a Dazn, adesso proverebbe, con una maxi offerta di mezzo miliardo, a non perdere clienti e rendere disponibile le partite del massimo campionato italiano.