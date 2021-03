A Radio1 all'interno della trasmissione Un giorno da pecora, il presidente del Torino Urbanoha parlato dello scontro in Lega sui fondi di investimento nel calcio italiano e sui diritti tv del prossimo triennio: "La vicenda dei fondi è interessante per permettere al campionato italiano una spinta, grazie a professionisti che gestiscano la Lega in un modo diverso rispetto a prima. Quando ci sono maggiori risorse, puoi anche fare le cose che mancano. Ad esempio la costruzione dei nuovi stadi o gli investimenti sui giovani". Poi sullo scontro Sky-Dazn: "L'importante prima di tutto è che venga garantita la visibilità del campionato come come lo era prima. Poi c'è anche la questione economica e certamente è importante ma se si garantisce la stessa visibilità. È importante che si possa raggiungere tutta l'Italia, ma sono sicuro che se vincerà Dazn sarà in grado di attrezzarsi per questo obiettivo".