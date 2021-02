Clima teso all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A che oggi si è riunita a Palazzo Parigi per discutere sulle offerte per l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24. La discussione verte principalmente sull'offerta pervenuta da Dazn che è più alta di quella di Sky, ma per cui permangono dei dubbi sulla fruibilità del servizio e sulle modalità di trasmissione.



14.45 - Attimi di tensione fra il vice presidente dell'Udinese Campoccia e il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Tutto è scaturito durante la pausa pranzo per via della richiesta del patron rossoblù di chiarimenti sulla questione legata ai fondi di investimento, con il tema che oggi non era in agenda. Da lì la situazione è degenerata con i due che sono venuti a stretto contatto fisico, con tanto di spintoni.



14.30 ​- L'Assemblea è iniziata con tutte le Società di Serie A rappresentate da almeno un dirigente.



12.40 - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli non ha voluto parlare al momento dell'arrivo all'Hotel Parigi, sede dell'Assemblea.