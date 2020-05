Ancora tensione tra Lega Calcio e broadcaster. Come riportano Gazzetta e Corriere dello Sport, infatti, Sky, Dazn e Img (per l’estero) devono ancora versare alla serie A i 233 milioni che si riferiscono alla sesta rata per la stagione calcistica attualmente in corso. Soldi che 18 società su 20 hanno già messo a bilancio per questa stagione. Sky ha inviato una nuova lettera in cui chiede sconti pesanti sulla quota da pagare: ​120 milioni in caso di ripartenza e il doppio in caso di stop definitivo. Durante l'Assemblea di Lega di mercoledì dovrà essere presa una decisione con le società che sperano ancora in un Decreto Governativo che faccia da paracadute per i club, proteggendoli dalle richieste delle tv.