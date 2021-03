L'offerta di Dazn resta la più alta e la più convincente per la maggioranza dell'assemblea. Sul piatto, per il prossimo triennio, ci sono 840 milioni per le 10 partite del week-end (7 in esclusiva), agevolati da un accordo con Tim che rassicura i presidenti sugli iniziali dubbi di connessione e stabilità della piattaforma. All'orizzonte, d'altro canto, c'è una svolta storica, un addio a Sky dopo 18 anni. O meglio, un ruolo di comprimario anziché di protagonista. La tv di Santa Giulia, dopo il lungo tira e molla con la Lega di Serie A (l'ad De Siervo ritiene inammissibile l'offerta di 750 milioni), punta almeno alla co-esclusiva delle 3 restanti partite. Un accordo che metterebbe al riparo la stessa Lega: resterebbe vivo, infatti, un legame che tra tre anni potrebbe tornare caldo. Il braccio di ferro, dunque, è al rettilineo finale: l'ala guidata da Agnelli e De Laurentiis, con Lotito e Marotta, è pronta a esultare. Il voto finale potrebbe arrivare dalla Roma, che cederebbe a Dazn purchè il club delle big accetti di riaprire la trattativa coi fondi. Scenario inimmaginabile, ma per il sì finale manca davvero poco. Dazn vede lo striscione del traguardo, il calcio italiano si prepara alla rivoluzione.