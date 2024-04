Chi è Giandomenico Costi

Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, Matteo Scala e Giancarlo Romairone. Sono i principali nomi accostati alla dirigenza delladopo la notizia dell'imminente partenza di Giovanniin direzione Napoli, per uno staff che possa affiancare Cristianonon appena potrà iniziare davvero a lavorare "a modo suo", dopo la stagione di transizione ormai prossima a giungere al termine. A questi profili ora se n'è aggiunto anche un altro, come riportato da Tuttosport: si tratta di Giandomenico, colui che di fatto consegnò la scrivania di direttore sportivo a Carpi allo stesso Giuntoli, che affianca da una vita.55 anni e una carriera da difensore che da giovanissimo gli ha fatto vincere una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale con il(nella stagione 1990-91), Costi è entrato nella galassiamettendosi in prima linea, inizialmente, nella gestione deltraghettato dalla Serie D ai professionisti, e poi trovando un ruolo operativo nel mercato del club partenopeo, affiancando proprio Giuntoli in alcune delle più importanti operazioni degli ultimi anni. Costi non è uno che ama i riflettori, ma con l'attuale dt bianconero ha sempre mantenuto un legame forte. Al momento è senza squadra, ma un suo eventuale inserimento alla Juve non avverrebbe comunque prima di luglio.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.