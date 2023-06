Secondo Tuttosport, allanon è ancora detta la parola fine per Cristiano, "separato in casa" alma sempre in attesa di liberarsi per poter iniziare il suo lavoro con i bianconeri, con cui ha già un accordo. Qualora il dirigente riuscisse a trasferirsi a Torino, alla Continassa assumerebbe il ruolo di capo dell'area sportiva e del mercato, mentre Giovanni, che nel frattempo è stato promosso dalla, diventerebbe il ds lasciando a Claudiole "incombenze" relative alla Seconda Squadra.