Ultima offerta del Barcellona per Neymar. Come riportano i media spagnoli, questa mattina i dirigenti catalani sono volati a Parigi per presentare l'ultima offerta per O'Ney. La proposta è di prestito con diritto di riscatto a 140 milioni di euro nell'estate 2020 od obbligo nel 2021 per 170 milioni, più il cartellino dell'attaccante francese Ousmane Dembelé. Calciatore acquistato per 125 milioni più bonus nell'estate 2017 e che a Parigi potrebbe ritrovare il suo mentore Thomas Tuchel (che lo ha allenato al Borussia Dortmund), ma che soprattutto non è più considerato intoccabile a Barcellona dopo i tanti episodi di indisciplina degli ultimi mesi.