Josè Boto, ex dirigente del Benfica e attuale responsabile scouting dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto a Rete Sport commentando anche il mercato e l'indiscrezione che nelle ultime ora ha avvicinato Max Allegri al club ucraino.



ALLEGRI - "Contattato per giugno? Non è assolutamente vero, siamo contenti con Luis Castro e non abbiamo parlato con nessuno. Allegri è un grande allenatore, ma lo Shakhtar da anni cerca un allenatori più offensivi, che ama stili di gioco diversi da quello di Allegri".