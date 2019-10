Il dirigente all'interno della direzione commerciale del J Medical, Giuliano Pastore, è stato arrestato ieri, insieme con altre quindici persone, dalla Squadra mobile di Torino nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere finalizzata a estorsione, usura e riciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. La società Juventus, va specificato, è totalmente estranea alla vicenda. Come si legge su Il Fatto Quotidiano, a svelare gli affari di Pastore è stato Pierpaolo Gherlone, ex presidente dell'Asti Calcio, attualmente imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo "Barbarossa". A corto di denaro, aveva ottenuto un prestito a tasso usuraio mediato anche da Pastore. Dall'inchiesta della Dda è emerso lo stretto contatto di Pastore con uno dei boss della 'ndrangheta in Piemonte, Renato Macrì per il quale sarebbe stato una sorta di "consulente imprenditoriale/finanziario", ma anche "amico fraterno". Secondo il pm Valerio Longi, Pastore riciclava il denaro di ditte che truffavano banche e poi, insieme al boss e a un terzo complice, "strozzava" Gherlone.