Lo vedete il gagliardetto dietro un giorno un jummerdino mi disse dottoressa non potreste averlo nella stanza Dell Asl non lo cacciai a calci giusto perché eravamo al asl ogni volta che viene lo fulmino con lo sguardo lui muto pic.twitter.com/tMUwcOLVzp — emilia gagliardi (@emiliagagliardi) August 6, 2019

Sta creando diverse polemiche il post di Emilia Gagliardi, una delleche ha raccontato su Twitter di aver "quasi mandato via a calci" uno Juventino (l'espressione originale è più edulcorata) per averle fatto notare che non avrebbe potuto esibire il gagliardetto del Napoli nel suo ufficio. Il post della dottoressa Gagliardi è stato commentato da tanti tifosi del Napoli che le hanno ovviamente fatto i complimenti, al contrario di quelli bianconeri che hanno attaccato senza mezzi termini il post social che sta facendo davvero discutere.