Il comitato medico scientifico si è confrontato con il presidente della Figc Gabriele Gravina per discutere sul protocollo da sottoporre a giocatori e società alla ripresa degli allenamenti. Nel frattempo, Giuseppe Ippolito, diretto scientifico dello Spallanzani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sull’ipotetica ripresa del campionato somministrando tamponi a tutti i calciatori: “Al momento non ci sono patenti di immunità. E non sarebbe etico fare dei test ogni giorno agli atleti, quando il personale sanitario non riesce a farli. Chi parla di patenti di immunità non sa nulla di malattie infettive”.