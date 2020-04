2









Tomas Roncero, direttore di As, parla del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "Mi piacerebbe, è l'unica cosa che mi tirerebbe un po' su da questo momento. Immaginare ancora Cristiano ancora con la maglia blanca, che segna un gol e urla "Siuuu" e un sogno a occhi aperti. E' certo che la Juve in questa situazione ha problemi economici molto gravi e magari non potrà sostenere l'ingaggio di Cristiano".



PEREZ - "Non aveva un buon rapporto con Florentino però c'è stato un evento un annetto fa durante il quale si sono abbracciati, anche questo è cambiato. Quindi perché no^ Credo che tutti i madridisti sarebbero contenti ed entusiasti del suo ritorno".