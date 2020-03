Nuovo appuntamento venerdì. Stay tuned... — JuventusFC (@juventusfc) March 18, 2020

Dopo la prima puntata con Danielee Martinaospiti e la seconda di oggi nella quale Gigie Christian Bugatti in artehanno raccontato aneddoti e retroscena, la terza diretta con i giornalisti di Juventus Tv Enrico Zambruno e Claudio Zuliani andrà in onda tra due giorni, venerdì 20 marzo. A svelarlo è la Juventus attraverso un tweet, grande attesa per scoprire gli ospiti che sono ancora top secret, ma le prime due dirette hanno auto un grande successo tra i tifosi bianconeri.