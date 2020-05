In questo periodo sono molti i calciatori o ex calciatori che si danno appuntamento nelle dirette Instagram. Un appuntamento che nella quarantena ha sicuramente aiutato molte persone. Bene, non c'è da prendere nessun appuntamento venerdì 8 maggio alle ore 22:00. Perchè? Il numero dieci e storico capitano della Juventus, Alessandro Del Piero sarà in diretta Instagram con Ronaldo, il Fenomeno brasiliano ex Inter e Real Madrid.

Una chiacchierata tra due campioni di calibro internazionale e che darà molti spunti interessanti. Non prendete impegni venerdì sera, sarà di 'nuovo' Juve-Inter.