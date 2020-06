Per il Ministro Spadafora sembra essere una priorità, anche perché questo eviterebbe assembramenti "in luoghi pubblici per assistere alle partite e gestire un tema generale di ordine pubblico, dato che abbiamo visto il dissenso della stragrande maggioranza delle tifoserie organizzate". La Legge Melandri non consentirebbe trasmissione delle gare o parte di gara in chiaro. Come superarlo? Con un nuovo decreto, così si può superare. In settimana riprenderanno anche i contatti tra il governo e i licenziatari tv.