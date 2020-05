Domani è il giorno del giudizio per il calcio italiano. Giovedì 28 maggio, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora incontrerà i vertici di Lega e Figc per discutere della ripartenza del campionato, ma non solo. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, c’è anche la questione Diretta gol in chiaro, tanto cara a Spadafora al punto da averla invocata qualche giorno fa. Ma c’è di più. Stando a quanto riporta Il Giornale, domani il ministro si presenterà con una bozza del decreto che servirà per superare la Legge Melandri, normativa che disciplina l’utilizzo dei diritti tv, che in definitiva non permette la trasmissione in chiaro delle partite. Per scavalcarla, è necessario un intervento legislativo.