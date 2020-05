Oggi alle 15,00 Marcello, direttore editoriale de Il Bianconero, risponderà alle vostre domande in diretta sulla nostra pagina Facebook ( CLICCA QUI ). Un appuntamento imperdibile, un'ora di domanda-risposta per ritornare in clima Juventus, ora che il campionato sembra avvicinarsi sempre di più. Potete inviare le vostre domande per messaggio sulla pagina de Il Bianconero, oppure scrivere direttamente durante il Live. Ci sono tanti argomenti sul fuoco, dalle polemiche di queste ultime settimane, con Inter e Lazio in primis, fino al mercato, ipotizzando quella che sarà la Juventus della prossima stagione: aspettando, ovviamente, che si concluda questa.