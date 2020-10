Sull'iter seguito da Cristiano Ronaldo dopo la positività al Covid-19 ha parlato a A Bola Graça Freitas, direttrice generale per la salute in Portogallo: "Quel che è successo per Ronaldo lui è stato lo stesso anche per Fonte e Lopes negli scorsi giorni, tornati in Francia. Ora è in Italia, dove è domiciliato. Il trasporto sicuro è responsabilità del malato, dopo esser stato valutato da un'autorità sanitaria. Al suo arrivo sarà sotto la custodia delle autorità sanitarie del Paese di destinazione, l'Italia. Non è il sistema sanitario portoghese che fornisce il trasporto, la persona può partire con l'impegno di esser poi isolata e gli altri Paesi fanno questo anche con noi".