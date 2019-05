Ivan Zazzaroni è scatenato. Il direttore de Il Corriere dello Sport ha dapprima detto la sua sulla possibilità che sia Pep Guardiola a sedere sulla panchina della Juventus, tramite Twitter: "Insultatemi pure, sparate le cazzate che volete, ma Guardiola alla Juve è una put****ta senza senso". Poi, ai microfoni di Radio 24 ha aggiunto: "Dopo aver letto che Guardiola era a Milano, l'ho chiamato. Era ad Abu Dhabi, ci ho parlato. Non ci pensa minimamente a lasciare l'ambiente City, dove è circondato da persone che conosce. Mi hanno offeso in tanti, penso che i social siano produttori di disinformazione. Ho certezze perchè di Guardiola mi fido, mi ha detto personalemente delle frasi che sono come sentenze non delle supposizioni. La Juve non ha interesse a smentire, la Borsa sale infatti". E sui restanti possibili sostituti di Massimiliano Allegri: "L'allenatore della Juve per me sarà Sarri. Dico Sarri al 90%. Tutte le strade portano lì. Ho viaggiato con Allegri e mi ha detto che secondo lui prendono Sarri. Max l'ho visto molto tranquillo, come se si fosse tolto un peso. Sarri è una soluzione più praticabile per una squadra che cambierà poco. Inzaghi è un po' passato nel dimenticatoio, Pochettino è un'incognita".