L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, dove si è soffermato anche sull'impegno di Coppa Italia in programma per giovedi contro la Juve.



'​Tutti sanno che giovedi giocheremo contro la Juve ma ora abbiamo un altro impegno da affrontare e abbiamo testa solo per quello. Sappiamo che se riuscissimo a batterla sarebbe un risultato storico, ma pensiamo alla Sampdoria, che ad oggi è la cosa che conta di piu. Pensiamo sempre una partita alla volta'.