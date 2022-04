Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:



PARTITA - "È mancato solo il risultato. C'è un po' di rammarico per il primo gol che vedeva una partita con noi a creare e la Juve a ripartire. Una squadra meritava di vincere e l'altra ha vinto. La Juve sa sempre capitalizzare con poco. Sarei stato amareggiato anche con il pareggio, la sconfitta non la meritavamo".



STAGIONE - "Creiamo gioco, io credo che questo valorizzi i giocatori. Noi giochiamo per vincere e non per fare spettacolo ma i risultati si vedono. Giochiamo per ottenere risultati. Siamo arrivati alla salvezza con largo anticipo. Non era scontato. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon lavoro ma non è finita".



LOPEZ - "Maxime Lopez sta facendo bene come tutti gli altri. La squadra mette nelle condizioni il singolo. Lui si è preso la maglia da titolare ed è il nostro regista. Lui si abbassa e Frattesi collabora nella manovra offensiva. Se è da grande squadra non sta a me dirlo, poi se lo dico me lo portano via".



MARCATORI - "La Juve ha fatto una fortuna vincendo e facendo pochi gol. Noi ne prendiamo tanti perchè giochiamo con quattro attaccanti e concediamo un po' perchè i difensori difendono in parità o addirittura inferiorità numerica. Accettare di giocare con quattro attaccanti non è semplice quindi merito ai ragazzi. I numeri fanno piacere. Ripagano il lavoro fatto".



LE BIG - "Ci affrontano a viso aperto, ce la giochiamo a chi fa un gol in più. Abbiamo deciso così per i giocatori che abbiamo. Con le squadre del nostro livello o inferiori a volte giocano per speculare, giocare su una o due occasioni. Cercano di ottenere il risultato come possono. Noi vorremo giocare sempre con squadre che se la giocano a viso aperto".