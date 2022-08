Il tecnico delAlessioè intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima gara di campionato contro iled è tornato anche sulla sconfitta subita per mano della. Queste le sue parole:"Pinamonti è un bravo giocatore, come ho già detto sono contento che sia arrivato e so che sarà di aiuto per i compagni. È il giocatore giusto per sostituire chi è uscito. Contro la Juventus non è partito titolare perché ha fatto pochi allenamenti e poi inizialmente eravamo più difensivi. Poi siamo stati più offensivi".