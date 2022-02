A Sky Sport, Alessio Dionisi ha parlato di Raspadori e Scamacca, ma non solo: "Sono alla prima stagione da protagonisti in A, stanno crescendo di partita in partita e non si perdono al dopo una prestazione negativa. Se devo descrivere Raspadori con un aggettivo dico intelligenza, per Scamacca scelgo perseveranza. In questa stagione gliela riconosco sin dal primo giorno. Berardi invece è il nostro top player, quando uno così si mette a disposizione come ha fatto domenica a San Siro diventa un valore aggiunto".