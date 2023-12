L'allenatore del Sassuolo, Dionisi, ha commentato così la prestazione di Berardi contro l'Udinese ai microfoni di DAZN.'Domenico è il nostro giocatore più importante ma non esistono giocatori che vincono le partite da soli. I dettagli fanno la differenza e lui oggi, come sempre, lo ha dimostrato. Spero continui così perché, se lo vuole, può migliorare i suoi record personali. Non si finisce mai di migliorarsi e raggiungere nuovi obiettivi'.