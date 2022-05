Le parole di Dionisi alla Gazzetta dello Sport:



"Chi è migliorato di più? Un allenatore non può fare nomi, anche perché tutto il gruppo ha dato risposte importanti in termini di disponibilità e impegno. Posso dire, però, che Raspadori è l’anima della squadra: se un compagno cade, in tutti i sensi, lui lo soccorre. Ha sempre l’atteggiamento giusto ed è costantemente dentro la partita".