Il Sassuolo in questo periodo è sinonimo di trattativa con la Juventus per Manuel Locatelli. Ma non solo, ovviamente. La squadra neroverde è anche la nuova casa di un allenatore esordiente assoluto in Serie A: Alessio Dionisi, che quest'estate si è trasferito in Emilia dopo aver condotto l'Empoli alla promozione dalla Serie B.

Dionisi, tifoso della Juve da ragazzo, alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei bianconeri: "Allenatori toscani in A? Un onore essere tra loro. Ho sempre detto che mi intriga Allegri! Chi non vedo l'ora di affrontare? Dybala. Un grande talento che mi ha sempre incuriosito".